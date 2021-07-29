В США попытались скрыть вспышку коронавируса среди детей-мигрантов

Представители федеральных властей в американском штате Техас пытались скрыть масштабы вспышки коронавирусной инфекции, которая произошла в 2021 году в учреждении для детей-мигрантов Форт Блисс. Они умолчали о сотнях заражений, пишет Business Insider со ссылкой на обнародованный отчет проверяющих органов.

Сообщается, что быстрое распространение болезни среди несовершеннолетних, содержавшихся в приграничном учреждении, было вызвано тем, что в нем не хватает места. Помимо перенаселенности, сыграло роль и то, что администрация не смогла обеспечить детей достаточным количеством масок. В результате заражены оказались сотни людей, включая работников, но управляющий сообщил лишь о нескольких госпитализированных, не уточнив причины.

Содержащиеся в учреждении дети к тому же не получали должной медицинской помощи. При этом задержанные были проинструктированы в случае госпитализации не жаловаться на что-либо в Форт Блисс и смягчать любые негативные факты о своем пребывании там.

Ранее сообщалось, что администрация президента Джо Байдена выбрала стратегию борьбы с массовой нелегальной миграцией в США: Вашингтон будет вкладываться в развитие экономики и укрепление прав человека в странах Центральной Америки.