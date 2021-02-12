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Байден пообещал пустить мигрантов из Мексики в США

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Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден пообещал пустить мигрантов, вынужденных ждать решения суда по предоставлению им статуса беженца в Мексике, на американскую территорию. Об этом пишет Axios.

Представители Министерства внутренней безопасности (МВБ) страны пообещали, что вскоре администрация Байдена положит конец программе «Протоколы о защите мигрантов» (MPP), которую учредил бывший президент США Дональд Трамп. Согласно этой программе десятки тысяч мигрантов были вынуждены по несколько месяцев ждать в Мексике судебных слушаний о предоставлении им статуса беженца в Штатах.

С 19 февраля Вашингтон приступит к первому этапу «программы, направленной на восстановление безопасной и упорядоченной обработки документов на юго-западной границе». МВБ и Министерство юстиции будут работать с правительством Мексики и международными организациями: в частности, мигрантам помогут с виртуальной регистрацией. На границе их будут проверять на наличие коронавируса, ради чего откроют новый пограничный пункт. Затем они смогут пересечь границу. После мигранты будут ждать новых судебных слушаний на территории Штатов.

11 февраля Байден прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Он заявил, что «не допустит траты средств американских налогоплательщиков на строительство стены на границе». Президент попросил тщательно проверить, на что власти тратились в рамках этого проекта.

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