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Раскрыты планы Байдена на первые 100 дней президентства

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Tom Brenner / Reuters

Избранный президент США Джо Байден после инаугурации столкнется с чередой кризисов, оставленных действующим главой государства Дональдом Трампом. Планы на первые 100 дней президентства нового американского лидера раскрыло издание Mirror.

Отмечается, что среди мер, которые можно ожидать в ближайшее время, — скоординированный ответ на кризис, вызванный пандемией коронавируса. Журналисты подчеркивают, что Трамп игнорировал ситуацию, направив все усилия на попытки доказать несостоятельность выборов. Байден планирует как можно скорее получить пакет помощи в размере 1,9 триллиона долларов — средства будут направлены на ускорение распространения препаратов от коронавируса и оказание экономической помощи пострадавшим от пандемии.

Кроме того, ожидается, что в первый день президентства Байден объявит о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), которую страна должна была покинуть к началу лета в соответствии с распоряжением Трампа.

Байден также планирует остановить строительство стены на границе с Мексикой и подписать указ, согласно которому в стране отменят ограничения на въезд из мусульманских и африканских стран.

В числе приоритетов избранного президента США также вопрос изменения климата — в день инаугурации он планирует подписать указ о возвращении страны к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату. Кроме того, Байден планирует вернуться к переговорам с Ираном о восстановлении ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Подчеркивается, что политик хочет усилить и продлить СВПД.

Байден также пообещал в течение 100 дней обеспечить принятие закона о равенстве — он запрещает дискриминацию на основании сексуальной ориентации. Политик заявлял, что сделает закон своим приоритетом.

Инаугурация Байдена запланирована на полдень 20 января (20:00 мск). На мероприятие приглашен, в частности, вице-президент Майк Пенс. При этом Байден назвал хорошим решение Трампа не посещать мероприятие, о чем он заявил ранее. В Вашингтоне в связи с инаугурацией приняты повышенные меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуск туда ограничен.

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