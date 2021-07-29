Республиканцы пригрозили массовыми увольнениями из-за требования носить маски

Члены Республиканской партии США пригрозили массовыми увольнениями после того, как полиция Капитолия пообещала не пускать в здание тех, кто приходит без масок, — такая мера коснется даже вакцинированных. Текст постановления опубликовала член Конгресса США Кэт Кэммак (Kat Cammack) в своем Twitter.

«[Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси] Пелоси в очередной раз решилась злоупотребить властью», — прокомментировала документ Кэммак.

Член Республиканской партии Томас Мэсси (Thomas Massie) заявил, что авторам требования стоит прийти прямо к нему в офис и уволить всех сотрудников.

RT указывает, что автором нового постановления считают одного из врачей Капитолия Брайана Мойнихэна (Brian Moynihan). При этом он сам часто пренебрегает своими советами и приходит в здание без маски.

Ранее Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) также порекомендовали привитым от коронавируса американцам возобновить ношение масок в общественных местах в регионах, где вирус распространяется стремительно.