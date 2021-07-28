Привитым американцам посоветовали вновь носить маски

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) порекомендовали привитым от коронавируса американцам возобновить ношение масок в общественных местах в регионах, где вирус распространяется стремительно, передает Reuters.

CDC также посоветовали учащимся, учителям и сотрудникам школ надевать индивидуальные средства защиты вне зависимоссти от того, вакцинировались они от коронавируса или нет. Ранее маску обязывали носить только граждан, кто не успел привиться.

В мае вакцинированным американцам разрешили снять маски на улице. Главный инфекционист США Энтони Фаучи рекомендовал носить их только в очень плотной толпе, где люди находятся близко друг к другу. По его мнению, американцам придется использовать маски до 2022 года. Фаучи подчеркнул, что массовая вакцинация позволит властям постепенно снимать существующие санитарные ограничения.