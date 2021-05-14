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Вакцинированным американцам разрешат снять маски на улице

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Сотрудники Белого дома без масок
Сотрудники Белого дома без масок
Фото: Reuters

Американцам, вакцинированным от коронавируса, разрешат снять маски на улице. Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, передает New York Post.

«Если вы привились, вам не нужно носить маску на улице. Пора нам к этому перейти.(...) Если вы вдруг окажетесь в очень плотной толпе, где люди очень близко друг к другу, тогда носите маску. Но во всех остальных случаях отложите свою маску, вы не обязаны носить ее», — приводит издание слова медика.

Отмечается, что до этого Фаучи публично не признавал, что стоит разрешить вакцинированным гражданам ходить без масок по улице — он заявлял, что они все еще могут выступить переносчиками инфекции.

Ранее сообщалось, что Фаучи похвалил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Он заявил, что данные относительно ее эффективности хорошие. Такой же информации о китайской вакцине он не видел.

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