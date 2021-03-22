Мир
 
Последние новости
Курс рубля упал
Соловьев обвинил Собчак и Познера в заработке на ненависти к России
Офис Зеленского объявил о начале деолигархизации Украины
Бывший полковник-миллиардер из ФСБ признался в получении крупной взятки
Сервисы Huawei установят на другие Android-смартфоны
ЕС обвинил Россию во взятии «курса на конфронтацию»
Заморозку цен на продукты решили продлить
Опубликован мини-сериал про Майора Грома и ограбление банка
Огромные очереди на заваленном снегом курорте Сочи возмутили россиян
Новости партнеров
Прослушать новость

Главный инфекционист США похвалил «Спутник V»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Главный инфекционист США Энтони Фаучи похвалил российскую вакцину «Спутник V». Он заявил, что данные относительно ее эффективности хорошие, в интервью программе Hugh Hewitt Show.

«Данные по российской вакцине выглядят довольно хорошо, я видел некоторые отчеты», — рассказал инфекционист, отвечая на вопрос относительно российской и китайской вакцин.

Он заключил, что «Спутник V» в любом случае «достаточно эффективная» вакцина. Фаучи также подчеркнул, что не может точно утверждать то же самое относительно китайской вакцины, так как не видел достаточно данных.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от новой коронавирусной инфекции. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ее зарегистрировали в 55 странах мира. В медицинском журнале The Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Dr. Anthony Fauci On Variants, Immunity, New Therapies and Reaching the Skeptical
РФПИ заявил о нарушении патента на «Спутник V» компанией из США
Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта
ЕС одобрил четвертую вакцину от коронавируса