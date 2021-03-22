Главный инфекционист США похвалил «Спутник V»

Главный инфекционист США Энтони Фаучи похвалил российскую вакцину «Спутник V». Он заявил, что данные относительно ее эффективности хорошие, в интервью программе Hugh Hewitt Show.

«Данные по российской вакцине выглядят довольно хорошо, я видел некоторые отчеты», — рассказал инфекционист, отвечая на вопрос относительно российской и китайской вакцин.

Он заключил, что «Спутник V» в любом случае «достаточно эффективная» вакцина. Фаучи также подчеркнул, что не может точно утверждать то же самое относительно китайской вакцины, так как не видел достаточно данных.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от новой коронавирусной инфекции. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ее зарегистрировали в 55 странах мира. В медицинском журнале The Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса.

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