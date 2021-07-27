В США задумались об обязательной вакцинации от коронавируса для чиновников

Чиновников в Соединенных Штатах Америки могут обязать вакцинироваться от коронавируса, введение таких мер рассматривает администрация президента США Джо Байдена, пишет РИА Новости.

Во вторник американский лидер во время выступления не исключил введение обязательной вакцинации для правительственных служащих. «Этот вопрос сейчас рассматривается, и, если вы не вакцинированы, то даже близко не так умны, какими я вас считал», — уточнил он.

Американские медики призвали вакцинированных жителям районов США с высокой долей заболеваемости COVID-19 вновь носить защитные медицинские маски в зданиях. Журналисты считают, что на Байдена оказывают давление, чтобы он выступил с требованием обязательной вакцинации определенных групп населения на фоне массового нежелания американцев прививаться. Власти обсуждают решение, следует ли поддержать компании, которые обязывают сотрудников сделать прививку или создают им трудности в работе.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на 27 июля число зараженных коронавирусом в США — более 34,5 миллиона, скончались от COVID-19 более 611 тысяч человек.