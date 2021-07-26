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Инфекционист заявил о неправильном направлении движения США в борьбе с пандемией

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Фото: J. Scott Applewhite / Reuters

Число случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах растет, несмотря на предпринятые меры по борьбе с пандемией. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, его слова передает BBC News.

Инфекционист указал на неправильное направление движения страны в условиях продолжения распространения вируса. По его мнению, ситуация с COVID-19 в США приводит к пандемии среди непривитых.

Фаучи отметил, что индийский штамм коронавируса вызвал всплеск заболеваемости в американских регионах с низким уровнем вакцинации населения. По информации издания, на сегодняшний день меньше всего привитых граждан в южных штатах, где в некоторых случаях первую дозу препарата получили менее половины жителей. Эксперт призвал региональные власти делать все возможное для побуждения людей к вакцинации от COVID-19.

25 июля Фаучи заявил, что некоторым категориям граждан может понадобиться третья, дополнительная доза вакцины от коронавируса. По его словам, такое решение могут принять в отношении наиболее уязвимых групп населения, к которым относятся жители со слабой иммунной системой, пережившие операцию по трансплантации, а также страдающие аутоимунными заболеваниями и борющиеся с раком с помощью химиотерапии.

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