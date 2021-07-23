США отказались делиться с Северной Кореей вакциной от коронавируса

США на данном этапе отказались делиться вакциной от коронавируса с Северной Кореей. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает ТАСС.

Он заявил, что Вашингтон по-прежнему «очень обеспокоен гуманитарной ситуацией в Северной Корее», но не имеет намерения предоставлять вакцины. При этом Прайс отметил, что не знает, согласится ли Пхеньян получить американские препараты.

4 июля сообщалось, что Северная Корея фактически сама оставила себя без бесплатной вакцины, поставляемой в рамках международной программы COVAX, поскольку не решает бюрократические проблемы с поставками на протяжении уже нескольких месяцев. В частности, власти отказываются пустить в страну специалистов, занимающихся логистикой поставок. Кроме того, в КНДР не готовы подписать документ об отказе от ответственности в случаях возникновения побочных эффектов вакцины AstraZeneca. Также в Северной Корее есть проблемы с электричеством и просто нет достаточного количества складов с необходимыми условиями хранения препаратов, а от помощи власти отказываются.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна столкнулась с «большим кризисом», поскольку ему пришлось уволить партийных чиновников за пренебрежение своими обязанностями из-за неспособности принять меры по защите граждан от коронавируса. При этом официально в КНДР до сих пор не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19.

