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Северная Корея оставила себя без вакцины от коронавируса

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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Власти КНДР препятствуют тому, чтобы страна получила бесплатную вакцину от коронавируса в рамках международной программы COVAX. Об этом пишет Voice of America («Голос Америки», русскоязычная версия имеет статус СМИ-иноагента в России).

По данным источников издания, Северная Корея фактически сама оставила себя без препарата, поскольку не решает бюрократические проблемы с поставками на протяжении уже нескольких месяцев. В частности, власти отказываются пустить в страну специалистов, занимающихся логистикой поставок.

Кроме того, в КНДР не готовы подписать документ об отказе от ответственности в случаях возникновения побочных эффектов вакцины AstraZeneca. Также в Северной Корее есть проблемы с электричеством и просто нет достаточного количества складов с необходимыми условиями хранения препаратов, а от помощи власти отказываются.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна столкнулась с «большим кризисом», поскольку ему пришлось уволить партийных чиновников за пренебрежение своими обязанностями из-за неспособности принять меры по защите граждан от коронавируса. При этом официально в КНДР до сих пор не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19.

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