Ким Чен Ын признал существование «большого кризиса» в Северной Корее

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна столкнулась с «большим кризисом», поскольку ему пришлось уволить партийных чиновников за пренебрежение своими обязанностями из-за неспособности принять меры по защите граждан от коронавируса. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР сообщает RT.

Согласно данным, Ким Чен Ын провел встречу с членами рабочей партии, чтобы принять меры в отношении чиновников, «неспособных защитить граждан путем принятия мер по борьбе с пандемией». В ходе заседания он уволил некоторых высокопоставленных лиц за невыполнение своих обязанностей.

Он также признал, что страна страдает от «большого кризиса». По его мнению, официальные лица «пренебрегли выполнением важных решений», которые должны были обеспечить «безопасность государства и его граждан».

В ответ на действия северокорейского лидера заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чой Чон Кун заявил, что Сеул повторно выражает «готовность помочь» Пхеньяну в борьбе с пандемией, предлагая «сделать все, на что только способны» его граждане.

Как отмечает телеканал, увольнения чиновников произошли несмотря на то, что Северная Корея до сих пор не подтвердила наличие случаев заболевания COVID-19 в стране, хотя официальные лица Южной Кореи и США предполагают иное. КНДР приняла строгие эпидемиологические меры на фоне пандемии. В их числе оказались закрытие границ и ограничения на поездки, чтобы предотвратить ввоз новых штаммов коронавируса.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи резко раскритиковал высокопоставленных чиновников за ошибку во время пандемии и пренебрежение обязанностями. По его словам, в рамках общенациональных усилий по борьбе c COVID-19 произошел серьезный инцидент. Ким Чен Ын также отметил, что чиновников ждут «серьезные последствия».