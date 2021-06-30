Ким Чен Ын резко раскритиковал чиновников за ошибку во время пандемии

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын резко раскритиковал высокопоставленных чиновников за ошибку во время пандемии коронавируса и пренебрежение обязанностями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

По его словам, в рамках общенациональных противоэпидемических усилий произошел серьезный инцидент, который порождает «угрозу безопасности народа и страны». Также северокорейский лидер отметил, что чиновников ждут «серьезные последствия».

«Генеральный секретарь серьезно раскритиковал повсеместно обнаруживаемые у высокопоставленных чиновников экспериментализм, привычку решать все вопросы за пять минут и устаревшее мышление», — отмечается в сообщении.

В середине июня Ким Чен Ын, выступая на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи, объявил о возможной угрозе голода в стране. По его словам, напряженная ситуация с продовольствием сложилась из-за тайфуна в 2020 году. Ранее он уже призвал партию и жителей страны быть готовыми к новому «Трудному походу». Так в стране называют период экономического кризиса и страшного голода 1990-х.

В начале июня Ким Чен Ын появился на публике впервые за месяц. На кадрах было видно, что лидер КНДР сильно похудел, что спровоцировало слухи о его болезни.