Резкое похудение Ким Чен Ына спровоцировало слухи о его болезни

Резкое похудение северокорейского лидера Ким Чен Ына спровоцировало слухи о его болезни. Об этом сообщает издание NK News.

Журналисты проанализировали последние снимки главы КНДР. На кадрах видно, что за свое месячное отсутствие Ким Чен Ын существенно потерял в весе. Особое внимание авторы издания уделили часам северокорейского вождя: их ремешок был застегнут на несколько делений туже, чем ранее.

Некоторые эксперты, опрошенные изданием, предположили, что за внезапной потерей веса может стоять переход северокорейского лидера на более здоровый образ жизни. По оценкам наблюдателей, с момента прихода к власти в 2011 году Ким Чен Ын набирал по 6-7 килограммов каждый год, а в 2020 году весил уже 140 килограммов. Однако резкое похудение может быть вызвано и проблемами со здоровьем, слухи о которых распространяются с прошлого года.

6 июня Ким Чен Ын появился на публике впервые за месяц. На «исчезновение» лидера КНДР обратил внимание представитель южнокорейского министерства объединения Ли Чжон Чжу. По его словам, этот период отсутствия публичной деятельности лидера Северной Кореи стал самым длительным в этом году.

Долгое отсутствие лидера КНДР на публике вызывает опасения уже не в первый раз. Весной 2020 года очередное исчезновение стало поводом для слухов о состоянии его здоровья. Тогда Ким Чен Ын пропал из поля зрения СМИ 11 апреля, новые его фото были опубликованы лишь спустя 20 дней. За это время политик пропустил несколько важных событий, в том числе день рождения «лидера нации» Ким Ир Сена, главный праздник в стране. В некоторых СМИ появлялась информация, что Ким Чен Ын тяжело болен или даже мертв.