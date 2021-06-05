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Ким Чен Ын появился на публике впервые за месяц

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Фото: ЦТАК

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике впервые за месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

О публичной деятельности лидера КНДР стало известно впервые с 6 мая. Ким Чен Ын председательствовал на первом заседании Политбюро ЦК Трудовой партии КНДР восьмого созыва и принял решение провести пленум ЦК партии в первой декаде июня.

О том, что Ким Чен Ын снова пропал, ранее обратил внимание представитель южнокорейского министерства объединения Ли Чжон Чжу. По его словам, этот период отсутствия публичной деятельности лидера Северной Кореи стал самым длительным в этом году.

Долгое отсутствие лидера КНДР на публике вызывает опасения уже не в первый раз. Так, весной 2020 года очередное исчезновение стало поводом для множества слухов о состоянии его здоровья. Тогда Ким Чен Ын пропал из поля зрения СМИ еще 11 апреля, новые его фото были опубликованы спустя 20 дней. За это время политик пропустил несколько важных событий, в том числе день рождения «лидера нации» Ким Ир Сена, главный праздник в стране. В некоторых СМИ появлялась информация, что Ким Чен Ын тяжело болен или даже мертв.

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