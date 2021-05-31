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Ким Чен Ын снова пропал

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Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
Фото: KCNA / Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын снова пропал: он не появлялся на публике почти месяц. Об этом заявил представитель южнокорейского министерства объединения Ли Чжон Чжу, его цитирует агентство «Ёнхап».

В последний раз Ким Чен Ына видели 6 мая, во время фотосессии с семьями северокорейских военных.

«Это самый длительный период отсутствия публичной деятельности [лидера КНДР] в этом году», — отметил представитель южнокорейского министерства.

Ли Чжон Чжу не захотел комментировать эту ситуацию или высказывать позицию Сеула относительно «исчезновения» Ким Чен Ына.

Долгое отсутствие лидера КНДР на публике вызывает опасения уже не в первый раз. Так, весной 2020 года очередное исчезновение стало поводом для множества слухов о состоянии его здоровья. Тогда Ким Чен Ын пропал из поля зрения СМИ еще 11 апреля, новые его фото были опубликованы спустя 20 дней. За это время политик пропустил несколько важных событий, в том числе день рождения «лидера нации» Ким Ир Сена, главный праздник в стране. В некоторых СМИ появлялась информация, что Ким Чен Ын тяжело болен или даже мертв.

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