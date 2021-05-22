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Байден озвучил «единственное» решение ближневосточной проблемы

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден озвучил «единственное» решение ближневосточной проблемы. Он высказал мнение на пресс- конференции с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в Белом доме, передает РИА Новости.

«Мы все еще нуждаемся в двухгосударственном решении, это единственный ответ», — сказал американский лидер, имея в виду создание двух государств.

Также Байден подчеркнул, что его позиция о поддержке и приверженности безопасности Израиля не менялась.

В ходе этой же встречи Байден назвал условие переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По его словам, он готов к встрече с главой КНДР на определенных условиях, которые тот выполнит: прежде всего предусматривающих переговоры по денуклеаризации Пхеньяна.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений в Восточном Иерусалиме. 10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и нанесла авиаудары по целям в секторе Газа. В результате эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 12 израильтян и не менее 230 жителей сектора Газа.

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