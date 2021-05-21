США продолжат оказывать военную помощь Израилю, несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее цитирует ТАСС.

«У нас нет планов менять нашу помощь в обеспечении безопасности, которую мы предоставляем Израилю», — сказала она.

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Она добавила, что одновременно с этим США намерены продолжать дипломатическое взаимодействие с лидерами в регионе, в том числе с представителями Израиля, Палестины и Египта.

Ранее 21 мая сенатор Берни Сандерс направил в Конгресс США резолюцию с требованием запретить администрации президента США Джо Байдена продавать Израилю оружие на 735 миллионов долларов.

Накануне Израиль принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня с Палестиной. Согласно официальному заявлению пресс-службы правительства, израильский кабинет министров по вопросам безопасности единогласно проголосовал за данное решение. ХАМАС в свою очередь заявил, что будет соблюдать перемирие, если Израиль тоже будет его придерживаться. Соглашение о прекращении огня вступило в силу в 2 часа ночи 21 мая.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений в Восточном Иерусалиме. 10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и нанесла авиаудары по целям в секторе Газа. В результате эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 12 израильтян и не менее 230 жителей сектора Газа.