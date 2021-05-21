Десятки человек получили ранения в столкновениях с полицией в Иерусалиме

Десятки человек получили ранения в ходе столкновений с полицией в Иерусалиме. Об этом сообщает газета Al-Watan в Twitter.

Отмечается, что в стычках на Храмовой горе пострадали 35 человек. К раненым прибыли бригады скорой помощи. По данным газеты, беспорядки в городе продолжаются.

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Ранее сообщалось, что возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме в ходе пятничной молитвы вновь начались столкновения арабов с израильской полицией. С аналогичных беспорядков началось последнее обострение конфликта между Израилем и Палестиной. С момента заключения соглашения о прекращении огня не прошло и суток.

Накануне Израиль принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня с Палестиной. Согласно официальному заявлению пресс-службы правительства, израильский кабинет министров по вопросам безопасности единогласно проголосовал за данное решение. ХАМАС, в свою очередь, заявил, что будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться. Соглашение о прекращении огня вступило в силу в 2 часа ночи 21 мая.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений в Восточном Иерусалиме. 10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и нанесла авиаудары по целям в секторе Газа. В результате эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 12 израильтян и не менее 230 жителей сектора Газа.