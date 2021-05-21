Демократы захотели запретить США продавать бомбы Израилю

Администрации президента США Джо Байдена захотели запретить продавать Израилю оружие на 735 миллионов долларов. Соответствующую резолюцию направил в Конгресс США сенатор Берни Сандерс, сообщает телеканал ABC.

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Документ также был поддержан демократами-членами палаты представителей: Александрией Окасио-Кортез, Марком Поканом и Рашидой Тлаиб. По словам Сандерса, недопустимо продавать Израилю американские бомбы, которые «разрушают сектор Газа и убивают женщин и детей», хотя бы без обсуждения в Конгрессе. Сандерс подчеркнул, что США обязаны способствовать мирному урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, а поставки оружия навряд ли этому поспособствуют.

Накануне Израиль принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня с Палестиной. Согласно официальному заявлению пресс-службы правительства, израильский кабинет министров по вопросам безопасности единогласно проголосовал за данное решение. ХАМАС в свою очередь заявил, что будет соблюдать перемирие, если Израиль тоже будет его придерживаться. Соглашение о прекращении огня вступило в силу в 2 часа ночи 21 мая.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений в Восточном Иерусалиме. Затем, 10 мая, палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено свыше трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и нанесла авиаудары по целям в секторе Газа. В результате эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 12 израильтян и не менее 230 жителей сектора Газа.