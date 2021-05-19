Палестина поборется за святыни вместе с США

Власти Палестины поборются за свои святыни в Восточном Иерусалиме и на других территориях и не позволят отнять их у страны. Об этом заявил палестинский лидер Махмуд Аббас, передает ТАСС.

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Политик также сообщил, что уведомил администрацию США о готовности вместе работать над урегулированием конфликта с Израилем. Он подчеркнул, что совместные действия возможны в рамках ближневосточного «квартета», в который входит также Россия, ООН и Евросоюз.

До этого Палестина заявила, что считает формат ближневосточного «квартета» лучшим вариантом для переговоров с Израилем об установлении мира.

17 мая стало известно, что США продадут Израилю высокоточное оружие стоимостью в 735 миллионов долларов на фоне обострившегося конфликта в секторе Газа. Отмечалось, что администрация американского президента Джо Байдена проинформировала Конгресс США о готовящейся сделке 5 мая, еще до недавнего обострения обстановки в регионе.

10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны были выпущены тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Столкновения идут до сих пор. По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты десять израильтян и более 200 жителей сектора Газа.