США отговорили Израиль от наземной операции в секторе Газа. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Представители американской администрации в частном порядке поговорили с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и призвали его завершить военную операцию против палестинских радикальных движений. Источники Politico убеждены, что именно после этого разговора Нетаньяху отказался от вторжения и заявил, что обострение скоро завершится.

Кроме того, США якобы самостоятельно убедили Египет заключить соглашения с обеими сторонами конфликта. Вашингтон рассчитывал на завершение кризиса в кратчайшие сроки, поэтому и выбрал стратегию давления на Израиль и обсуждений с другими возможными посредниками переговоров.

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Тем не менее, пока ситуация остается непредсказуемой.

Сообщения о том, что армия Израиля может начать наземную операцию в Газе, поступали еще 13 мая. Вскоре их опровергли.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений в Восточном Иерусалиме. Затем, 10 мая, палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено свыше трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и наносит авиаудары по целям в секторе Газа.

Столкновения идут до сих пор. По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 10 израильтян и 220 жителей сектора Газа.

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