Палестина назвала лучший вариант для переговоров с Израилем

Палестина считает формат «ближневосточного квартета», куда входят ООН, ЕС, Россия и США, лучшим вариантом для переговоров с Израилем. Об этом «Ленте.ру» сообщил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

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«Мы считаем, что "квартет" — это наилучший вариант для ближневосточного мирного процесса», — заявил Нофаль. Дипломат назвал израильско-палестинский конфликт весьма сложным вопросом и отметил, что для его разрешения важно активизировать работу по линии «ближневосточного квартета», включая проведение министерской встречи в Москве.

Посол также поприветствовал российскую инициативу по проведению израильско-палестинских переговоров в Москве, но отметил, что палестинская сторона пока не получила официальное приглашение. «Если мы получим приглашение, то готовы принять участие в этой встрече», — заявил Нофаль.

10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено свыше трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и наносит авиаудары по целям в секторе Газа. Столкновения идут до сих пор. По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты десять израильтян и 220 жителей сектора Газа.