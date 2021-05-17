Россия предложила провести у себя палестино-израильские переговоры

Россия предложила провести в Москве палестино-израильские переговоры на фоне обострения ситуации в регионе. Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова приводит «Интерфакс».

По словам Захаровой, Москва уже ведет работу по организации подобной встречи и обсуждает ее как со сторонами конфликта, так и с членами «ближневосточного квартета», куда также входит ООН, ЕС и США.

Ранее сообщалось, что Россия приняла участие в экстренных консультациях «ближневосточного квартета», где предложила перезапустить прямые переговоры между Израилем и Палестиной для урегулирования ситуации в секторе Газа. В МИД сообщили, что в текущих условиях необходимо организовать дополнительную встречу «квартета» с представителями Израиля, Палестины и арабских стран.

10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Столкновения идут до сих пор. По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты десять израильтян и 220 жителей Сектора Газа.