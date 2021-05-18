В Палестине оценили шансы наземной операции Израиля в секторе Газа

В Палестине считают наземную операцию Израиля в секторе Газа маловероятной. Так шансы на проведение подобной операции оценил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в беседе с «Лентой.ру».

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«Они продолжат атаки лишь с использованием авиации, но армию в сектор Газа не отправят», — заявил Нофаль. Дипломат также прокомментировал недавние сообщения СМИ о том, что США планируют поставить высокоточное оружие в Израиль стоимостью 735 миллионов долларов. Посол отметил, что Палестина совершенно не удивлена таким решением администрации президента Джо Байдена, добавив, что и демократы, и республиканцы в США, как правило, занимают сторону Израиля.

В то же время Нофаль напомнил, что администрация Джо Байдена заявила о поддержке принципа двух государств, необходимости урегулирования вопроса о статусе Иерусалима между Палестиной и Израилем, а также о решении снова вносить взносы в агентство ООН по помощи палестинским беженцам. «Так что если сравнивать, то эта администрация лучше для Палестины, чем [бывшего президента США Дональда] Трампа», — подчеркнул Нофаль.

Ранее Нофаль также рассказал о желаемых сроках перемирия и назвал лучший вариант для переговоров с Израилем. По словам дипломата, Палестина рассчитывает договориться с Израилем о прекращении огня в течение следующих двух-трех дней и считает формат «ближневосточного квартета», куда входят ООН, ЕС, Россия и США, лучшим вариантом для дальнейших переговоров с Израилем.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений на фоне решения израильских властей выселить четыре палестинских семьи из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. 10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено свыше трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и наносит авиаудары по целям в секторе Газа. Столкновения идут до сих пор. По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 10 израильтян и 220 жителей сектора Газа.

13 мая стало известно, что Армия обороны Израиля приступила к подготовке к наземной операции в секторе Газа и ожидает соответствующего приказа от Генштаба.