В Палестине назвали желаемые сроки перемирия с Израилем

Палестина надеется договориться о прекращении огня с Израилем в ближайшие два-три дня. Такие желаемые сроки перемирия в беседе с «Лентой.ру» назвал посол страны в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

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Нофаль рассказал, что в качестве основного посредника в переговорах о перемирии между Палестиной и Израилем выступает Египет. Однако пока Израиль отклонил предложения Каира по прекращению огня, отметил посол. По его словам, конфликт начался в Иерусалиме с выселения палестинских семей из квартала Шейх-Джаррах, поэтому ответственность за достижение перемирия лежит на Израиле.

«Если международному сообществу в лице Египта удастся остановить атаки Израиля на сектор Газа, то палестинские фракции незамедлительно прекратят ответные действия», — подчеркнул Нофаль. Вместе с тем, по словам дипломата, даже если сторонам удастся договориться о перемирии завтра, сектору Газа уже был нанесен непоправимый ущерб, и анклаву потребуется международная помощь в восстановлении.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений на фоне решения израильских властей выселить четыре палестинских семьи из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. 10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено свыше трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и наносит авиаудары по целям в секторе Газа. Столкновения идут до сих пор. По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты десять израильтян и 220 жителей сектора Газа.