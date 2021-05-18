Россия
 
Последние новости
В Белоруссии заблокировали Tut.by
Против руководства белорусского издания Tut.by возбудили уголовное дело
HBO купила права на показ российского фильма
Водитель на «Жигулях» сбил четырех человек в Москве 
Врач назвал россиянам опасность звона в ушах
Россия предложила США взаимно отменить запреты
Глава СВР написал шефу британской разведки
У гигантской черной дыры наблюдали невозможное явление
Feduk негативно высказался о поведении Диброва на шоу
Новости партнеров

Путин призвал прекратить насилие между Палестиной и Израилем

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин призвал стороны палестино-израильского конфликта к прекращению насилия. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 18 мая.

«Вспышка конфронтации между палестинцами и израильтянами уже привела к большому числу жертв среди мирного населения, в том числе среди детей», — сказал глава государства на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Он призвал стороны конфликта найти путь урегулирования, опираясь на принципы международного права.

Путин напомнил, что РФ как постоянный член Совбеза ООН принимает участие в решении многих международных проблем. Он привел в пример нормализацию обстановки в Сирии.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обострение конфликта Израиля и Палестины может представлять угрозу для России.

Накануне власти Израиля заявили о самом большом числе обстрелов за всю историю страны: палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» за последние семь дней выпустили более трех тысяч ракет по Израилю.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Израиль заявил о самом большом числе обстрелов за всю историю страны
Кремль увидел угрозу для России в обострении конфликта Израиля и Палестины
Число выпущенных по Израилю ракет подсчитали