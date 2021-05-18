Путин призвал прекратить насилие между Палестиной и Израилем

Президент России Владимир Путин призвал стороны палестино-израильского конфликта к прекращению насилия. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 18 мая.

«Вспышка конфронтации между палестинцами и израильтянами уже привела к большому числу жертв среди мирного населения, в том числе среди детей», — сказал глава государства на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Он призвал стороны конфликта найти путь урегулирования, опираясь на принципы международного права.

Путин напомнил, что РФ как постоянный член Совбеза ООН принимает участие в решении многих международных проблем. Он привел в пример нормализацию обстановки в Сирии.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обострение конфликта Израиля и Палестины может представлять угрозу для России.

Накануне власти Израиля заявили о самом большом числе обстрелов за всю историю страны: палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» за последние семь дней выпустили более трех тысяч ракет по Израилю.