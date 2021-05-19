Уничтожен дом начальника военной разведки ХАМАС

В городе Хан-Юнис в южной части сектора Газа был уничтожен дом начальника военной разведки движения ХАМАС «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам». Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удар по главному штабу Службы внутренней безопасности ХАМАС. Военные заявили, что штаб занимал ключевое место в «террористической инфраструктуре» движения.

18 мая сообщалось, что в секторе Газа оценили ущерб от ударов Израиля. Местные власти заявили, что сумма ущерба достигла 244 миллионов долларов. Отмечается, что в результате израильских ударов в городе были полностью разрушены 800 жилых домов.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений жителей Восточного Иерусалима. Затем, 10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено свыше трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и наносит авиаудары по целям в секторе Газа. Столкновения идут до сих пор. По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты десять израильтян и 220 жителей сектора Газа.