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Момент атаки Израиля на подлодку ХАМАС попал на видео

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Момент атаки на подводную лодку палестинского исламистского движения ХАМАС, совершенной Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), попал на видео. Его публикует Telegram-канал «RT на русском».

Удары были нанесены по подлодке днем 17 мая. В ЦАХАЛ сообщили, что в операции участвовали боевой корабль и беспилотный летательный аппарат.

Армия предполагала, что боевики ХАМАС хотели направить судно для совершения теракта в израильских водах. Также утром ВВС Израиля атаковали дома командиров движения ХАМАС в секторе Газа.

Ранее власти Израиля заявили о самом большом числе обстрелов за всю историю страны: утверждалось, что палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» за последние семь дней выпустили более трех тысяч ракет по Израилю.

Предыстория: Израиль нанес удар по подводной лодке ХАМАС
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