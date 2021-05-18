В секторе Газа оценили ущерб от обстрелов Израиля

В секторе Газа оценили ущерб, нанесенный региону из-за обстрелов Израиля. Об этом сообщает ТАСС.

Материалы по теме Перешли Иордан Израиль готов силой забрать палестинские земли. Кто победит в новом столкновении на Ближнем Востоке? Весеннее обострение. Ракетные удары и уличные бои. Начнут ли Израиль и Палестина полномасштабную войну?

Местные власти заявили, что сумма ущерба достигла 244 миллиона долларов. Отмечается, что в результате израильских ударов в городе были полностью разрушены 800 жилых домов, еще около десяти тысяч зданий были сильно повреждены.

Правительство региона обвинило израильскую сторону во лжи: та обещала начать поставки топлива в сектор Газа, чтобы помочь палестинцам. Так, топлива на единственной работающей электростанции хватит только на два-три дня. Уже сейчас жители Газы могут пользоваться электричеством только три часа в день, ситуация продолжает ухудшаться. До сих пор горючего от Израиля не поступало.

На помощь палестинцам вызвался Египет. По данным издания Al-Ahram, Каир выделит 500 миллионов долларов на восстановление сектора Газа после израильских атак. Ранее сообщалось, что египетские власти уже направили 65 тонн гуманитарной помощи в пострадавший регион.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений жителей Восточного Иерусалима. Затем, 10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено свыше трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и наносит авиаудары по целям в секторе Газа. Столкновения идут до сих пор.