ХАМАС опровергло информацию о перемирии с Израилем

Контролирущее сектор Газа движение ХАМАС опровергло информацию о согласии на прекращении огня с Израилем с утра четверга, 20 мая. Об этом заявил член политбюро движения Иззат ар-Решек в своем Twitter-аккаунте.

«Сообщения СМИ противоположной стороны о том, что ХАМАС согласился на прекращение огня в четверг, неправда... Никакого соглашения или конкретных сроков прекращения огня не было достигнуто», – написал он. Израиль эту информацию пока не прокомментировал.

Ранее, по информации израильского телеканала, Египет предложил ввести режим прекращения огня в зоне ближневосточного конфликта с 6.00 четверга, 20 мая. Тогда сообщалось, что ХАМАС согласен на эти действия.

10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено свыше трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и наносит авиаудары по целям в секторе Газа. Столкновения идут до сих пор. По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты десять израильтян и 220 жителей сектора Газа.