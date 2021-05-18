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Погибших в палестино-израильском конфликте оплакали в Пентагоне

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Ллойд Остин
Ллойд Остин
Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с израильским коллегой оплакал людей, погибших в ходе нового обострения палестино-израильского конфликта. Об этом со ссылкой на представителя американского министерства обороны сообщило агентство Reuters.

«Остин подтвердил непоколебимую поддержку Соединенных Штатов права Израиля защищать себя и защищать израильское гражданское население, а также оплакал погибших невинных израильтян и палестинцев», — сказано в заявлении спикера Пентагона.

Ранее 18 мая сообщалось, что в секторе Газа оценили ущерб от ударов Израиля. Местные власти заявили, что сумма ущерба достигла 244 миллионов долларов. Отмечается, что в результате израильских ударов в городе были полностью разрушены 800 жилых домов.

10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено свыше трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и наносит авиаудары по целям в секторе Газа. Столкновения идут до сих пор. По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты десять израильтян и 220 жителей сектора Газа.

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