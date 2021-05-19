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Россия назвала желаемую роль в конфликте Израиля и Палестины

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Фото: Reuters

Россия назвала свою желаемую роль в конфликте Израиля и Палестины — страна готова выступить посредником в ходе переговоров между сторонами. Об этом замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил послу Израиля в Москве Александру Бен Цви, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат подчеркнул необходимость скорейшего урегулирования кризиса с использованием норм международного права.

Богданов сообщил, что в Москве обеспокоены эскалацией ситуации в секторе Газа. Он напомнил, что стороны не должны допускать дальнейшей агрессии, которая может привести к новым жертвам среди мирного населения.

17 мая Россия предложила провести в Москве палестино-израильские переговоры на фоне обострения ситуации в регионе. По словам представителя МИД страны Марии Захаровой, Москва уже ведет работу по организации подобной встречи и обсуждает ее как со сторонами конфликта, так и с членами «ближневосточного квартета»

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений жителей Восточного Иерусалима. Затем, 10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и наносит авиаудары по целям в секторе Газа. Столкновения идут до сих пор.

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