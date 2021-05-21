Возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме вновь начались столкновения арабов с израильской полицией. Видео с места событий публикует палестинский ресурс AlQastal в Twitter.

Столкновения начались во время пятничной молитвы. С аналогичных беспорядков началось последнее обострение конфликта между Израилем и Палестиной. С момента заключения соглашения о прекращении огня не прошло и суток.

Накануне Израиль принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня с Палестиной. Согласно официальному заявлению пресс-службы правительства, израильский кабинет министров по вопросам безопасности единогласно проголосовал за данное решение. ХАМАС в свою очередь заявил, что будет соблюдать перемирие, если Израиль тоже будет его придерживаться. Соглашение о прекращении огня вступило в силу в 2 часа ночи 21 мая.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений в Восточном Иерусалиме. Затем,10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено свыше трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и нанесла авиаудары по целям в секторе Газа. В результате эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 12 израильтян и не менее 230 жителей сектора Газа.