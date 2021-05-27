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Названа возможная причина редкого появления Ким Чен Ына на публике

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Фото: Jonathan Ernst / Reuters / File Photo

Северокорейский лидер Ким Чен Ын мог сократить свое участие в публичных мероприятиях из-за опасений, связанных с пандемией COVID-19. Об этом заявил на пресс-конференции в Сеуле представитель министерства по делам объединения двух Корей, сообщает ТАСС.

«Мы наблюдаем тенденцию, в соответствии с которой в 2020 и 2021 годах Ким Чен Ын стал меньше появляться на публике. Исключение составляют лишь крупные политические мероприятия, такие, как партийный съезд», — приводит агентство его слова.

Чиновник добавил, что в последний раз лидера КНДР видели на концерте в Пхеньяне 7 мая.

Долгое отсутствие Ким Чен Ына на публике весной 2020 года стало поводом для множества слухов о состоянии его здоровья. Тогда северокорейский лидер пропал из поля зрения СМИ еще 11 апреля, новые его фото были опубликованы спустя 20 дней. За это время политик пропустил несколько важных событий, в том числе день рождения «лидера нации» Ким Ир Сена, главный праздник в стране. В некоторых СМИ появлялась информация, что Ким Чен Ын тяжело болен или даже мертв.

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