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Ким Чен Ын объявил о тяжелейшем моменте за все время

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Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
Фото: Ahn Young-joon / AP

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал местных глав ячеек правящей в стране партии усилить работу, несмотря на «тяжелейший за все время момент», который переживает КНДР. Об этом сообщает The Independent.

Британское издание цитирует выступление северокорейского лидера на съезде секретарей партийных ячеек.

«Улучшение условий жизни народа (...) даже в тяжелейшей за все время ситуации, в которой нам приходится преодолевать небывалое количество испытаний, зависит от ячеек, низовых организаций партии», — приводит газета слова Кима. Он призвал членов партии способствовать выполнению пятилетнего плана.

На съезде партии в начале года глава КНДР объявил о том, что пятилетний план экономического развития страны провалился почти по всем фронтам. Одна из причин этого — санкции Соединенных Штатов и их стран-союзников, включая Южную Корею.

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