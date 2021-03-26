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Ким Чен Ын посидел в автобусе

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Фото: KCNA / Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посидел в автобусе — он таким образом проверил образец нового пассажирского транспорта, сообщает ЦТАК.

Государственное информагентство сообщило, что глава КНДР поручил «произвести в большом количестве пассажирские автобусы, совместимые с внешним обликом города и удобные для использования населением, а партия будет оказывать активную помощь этому делу».

В той же публикации сообщается, что Ким Чен Ын «всегда уделяет внимание решению проблемы пассажирского транспорта в столице», а также «вынашивал грандиозный замысел о принятии решительных мер для решения проблемы транспорта жителей Пхеньяна, несмотря на столь большую занятость в руководстве II Пленумом ЦК партии восьмого созыва».

В начале 2021 года Ким Чен Ын на съезде Трудовой партии Кореи объявил о том, что пятилетний план экономического развития страны провалился почти по всем фронтам.

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