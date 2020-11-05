Ким Чен Ын станет генералиссимусом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может в ближайшем времени стать генералиссимусом. Об этом сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на данные южнокорейской разведки.

Отмечается, что на VIII съезде Трудовой партии Кореи в январе 2021 года 38-летнему Киму может быть присвоено высшее воинское звание страны. Других подробностей по этому поводу не приводится.

Материалы по теме Красная крепость Как Северная Корея пыталась построить рай и обрекла свой народ на нищету Ким за Кимом Вожди правят Северной Кореей даже после смерти. Их боятся и почитают уже 80 лет

В октябре Ким Чен Ына заметили на военном параде в Пхеньяне, посвященном 75-летию основания правящей в республике Трудовой партии Кореи (ТПК). На нем демонстрировались новые вооружения, включая ракетные и артиллерийские системы. За его проведением следили разведки США и Южной Кореи. Также среди вооружений была продемонстрирована 22-метровая межконтинентальная ракета «Хвасон-15», способная достичь территории США. Ее успешные испытания оружия состоялись три года назад.

Известно, что высший руководитель Северной Кореи маршал Ким Чен Ын в армии не служил. Его дед Ким Ир Сен, который правил Северной Кореей почти полвека, и отец Ким Ир Сен носили звание генералиссимуса.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться