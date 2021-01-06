Ким Чен Ын объявил о провале экономики КНДР практически во всех секторах

Глава КНДР Ким Чен Ын объявил о том, что пятилетний план экономического развития страны провалился почти по всем фронтам. Об этом северокорейский лидер заявил во время съезда Трудовой партии Кореи, передает Reuters.

Ким Чен Ын отметил, что в рамках плана, который должен был быть до конца реализован в 2020 году, цели практически во всех секторах не были достигнуты. Он подчеркнул, что КНДР необходимо укрепить экономку на основе собственных сил. Отмечается, что на начавшемся в Северной Корее съезде Трудовой партии будет принят следующий пятилетний план развития экономики.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын впервые за 10 лет отказался от новогоднего телеобращения и прислал гражданам страны новогоднюю открытку с поздравлениями. Прежде он делал так в 2011 году.