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Ким Чен Ын объявил о провале экономики КНДР практически во всех секторах

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Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
Фото: KCNA / Reuters

Глава КНДР Ким Чен Ын объявил о том, что пятилетний план экономического развития страны провалился почти по всем фронтам. Об этом северокорейский лидер заявил во время съезда Трудовой партии Кореи, передает Reuters.

Ким Чен Ын отметил, что в рамках плана, который должен был быть до конца реализован в 2020 году, цели практически во всех секторах не были достигнуты. Он подчеркнул, что КНДР необходимо укрепить экономку на основе собственных сил. Отмечается, что на начавшемся в Северной Корее съезде Трудовой партии будет принят следующий пятилетний план развития экономики.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын впервые за 10 лет отказался от новогоднего телеобращения и прислал гражданам страны новогоднюю открытку с поздравлениями. Прежде он делал так в 2011 году.

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