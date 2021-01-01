Мир
 
Последние новости
В Москве уволили главу ГИБДД Юрия Дроганова
Три страны возобновят авиасообщение в Великобританией
Медик объяснил связь алкоголя и лишнего веса
«Самая тяжелая женщина России» похудела на 150 килограммов
В Москве появилась новогодняя карта метро 
Диетолог назвала опасные для жизни конфеты
Звезда «Универа» показала случайный удар ногой в нос от мужа
Глава Крыма предрек Украине потерю областей
Звезда «Иронии судьбы» выступил против показа фильма каждый год
Новости партнеров
Прослушать новость

Ким Чен Ын впервые за 10 лет отказался от новогоднего обращения

Перейти в «Мою Ленту»
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
Фото: Центральное телеграфное агентство КНДР / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за 10 лет отказался от новогоднего телеобращения и прислал гражданам страны новогоднюю открытку с поздравлениями. Ранее он делал так в 2011 году. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.

При этом Daily Mail передает, что на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне собрались тысячи людей, чтобы встретить Новый год. Там был организован праздничный фейерверк и концерт. Массовые мероприятия состоялись на фоне официального отсутствия в стране случаев коронавируса.

«От души желаю всем семьям страны дальнейшего расцвета, большого счастья. От всего сердца желаю любимому народу благополучия. И в наступившем году я буду энергичнее бороться за приближение новой эпохи, когда реализуются идеал и чаяние нашего народа», — написал Ким Чен Ын.

Он также передал привет жителям страны и поблагодарил тех, кто верит в партию и поддерживает ее.

В Северной Корее регулярно подчеркивалось, что страна не нуждается во внешней помощи. В стране якобы не было ни одного случая заражения коронавирусом за все время пандемии, подозрение на ее наличие якобы наблюдалось только единожды.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Встречая Новый, 110 год чучхе (2021), полный надежд, уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын послал всему народу собственноручное обращение
Thousands gather in 'coronavirus free' North Korea for New Year fireworks but Kim Jong-Un SKIPS his annual televised address and sends every citizen a card instead
Сестра Ким Чен Ына выступила с угрозами главе МИД Южной Кореи из-за коронавируса
В Северной Корее казнили людей и закрыли столицу ради борьбы с коронавирусом