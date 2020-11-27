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В Северной Корее казнили людей и закрыли столицу ради борьбы с коронавирусом

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Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
Фото: KCNA / Reuters

В Северной Корее казнили людей, закрыли столицу и приостановили рыболовство и добычу соли. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на чиновников из Южной Кореи, знакомых с докладом Национального агентства разведки (NIS) республики.

Из доклада южнокорейской разведки следует, что лидер КНДР Ким Чен Ын в последнее время «проявляет чрезмерный гнев и принимает нерациональные решения». Так, он приказал казнить как минимум двух человек. Один из них работал в обменном пункте, его обвинили в «причастности к повышению обменного курса». Другой — таможенник, якобы допустивший незаконный ввоз товаров из-за границы. Личности казненных не раскрываются.

Помимо этого, Ким Чен Ын постановил закрыть столицу страны Пхеньян, отмечает Associated Press. До этого, в начале ноября, власти заблокировали порт Хесан, город Раджин и порт Нампхо. В стране также приостановили рыболовство и добычу соли: власти опасаются, что морская вода может быть загрязнена COVID-19.

В Северной Корее регулярно подчеркивалось, что страна не нуждается во внешней помощи. В стране якобы не было ни одного случая заражения коронавирусом за все время пандемии, подозрение на ее наличие якобы наблюдалось только единожды.

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