Северная Корея начала бороться с долларом

Власти Северной Кореи в последние месяцы начали бороться с обесцениванием местной воны с помощью запрета на хождение иностранных валют, пишет Associated Press со ссылкой на данные южнокорейской разведки.

В октябре был арестован и казнен один из крупнейших подпольных предпринимателей, который контролировал значительную часть обмена валюты в Пхеньяне. Принимать доллары и юани запретили сотням свободных рынков страны, через которые проходит большая часть розничной торговли в республике.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын разрешил предприятиям и крестьянам продавать свободно до 70 процентов своей продукции, что привело к созданию подобия рыночной экономики. Но, если судить по последним действиям, такую стихийную торговлю решено взять под более жесткий контроль, чтобы не допустить крушения национальной валюты.

Аналитики ожидают, что такие планы потерпят неудачу, поскольку граждане постараются сохранить у себя как можно больше иностранной валюты и переждать нынешние ограничения.

В ноябре вмешиваться в процесс покупки долларов стал Центробанк Казахстана. Регулятор отклонял или задерживал некоторые заявки на покупку долларов, чтобы поддержать курс тенге.