Северная Корея усилила меры против еще не проникшего туда коронавируса

Северная Корея усилила меры против якобы еще не проникшего туда коронавируса. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В частности, среди населения расширили пропаганду «по установлению атмосферы бдительности», а также усилили меры дезинфекции в общественных местах. ЦТАК утверждает, что власти страны относятся к пандемии серьезно.

Далее Пхеньян планирует расширить кампанию по медицинскому обследованию населения. Температуру тела обещают проверять на рабочих местах.

15 декабря сообщалось, что Северная Корея закупила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», а также китайское диагностическое оборудование, включая термографы. Сумма контракта и объем партии препарата неизвестны, российский препарат уже начали выборочно вводить представителям Трудовой партии Кореи. При этом в стране регулярно подчеркивали, что не нуждаются во внешней помощи. Там якобы не было ни одного случая заражения коронавирусом за все время пандемии, а подозрение на ее наличие наблюдалось только единожды.

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