На руке Ким Чен Ына обнаружили загадочный след

На руке лидера КНДР Ким Чен Ына обнаружили загадочный след во время его появления на публике после 20-дневного отсутствия. Об этом сообщает The Mirror.

Специалист в сфере медицины из США считает, что следы на руке главы государства могут означать проведение процедуры при сердечно-сосудистом заболевании, возможно, пункции правой лучевой артерии.

Ранее сообщалось, что долгое отсутствие Ким Чен Ына может быть связано с его желанием привлечь внимание мировой общественности к КНДР.

2 мая в сети появились кадры с церемонии открытия завода по производству удобрений, где Ким Чен Ын торжественно разрезает ленточку. Вопреки распространившимся слухам о болезни, на фото лидер КНДР выглядит здоровым.

15 апреля Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика. Предполагалось, что лидер Северной Кореи не может самостоятельно встать, нормально ходить или находится в «вегетативном состоянии».

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