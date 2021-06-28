Мир
 
Последние новости
Путин анонсировал постановку на боевое дежурство уникального оружия
Врач назвал неожиданный способ защититься от индийского штамма коронавируса
Мурашко отказался ставить точку в вопросе происхождения коронавируса
Китай выделил Грузии миллион доз вакцины от коронавируса
США выделят 436 миллионов на гуманитарную помощь беженцам из Сирии
Австрия напомнила условия для закупки «Спутника V»
Мурашко заявил об отсутствии смертей после прививки российской вакциной
Токаев призвал говорить на русском языке
В Москве из-за «суперливня» резко подскочили цены на такси 
Рестораны согласились оплатить москвичам тесты на коронавирус
Новости партнеров
Прослушать новость

В КНДР заявили о «разбивающем сердца народа» состоянии Ким Чен Ына

Перейти в «Мою Ленту»
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
Фото: KCNA / AP

Состояние здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына «разбивает сердца народа», заявил на государственном телевидении житель Пхеньяна. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, северокорейское телевидение неожиданно показало сюжет, в котором северокореец говорит, что «вид нашего уважаемого генерального секретаря, выглядящего изможденным, разбивает сердца народа». «Все говорят, как у них сразу навернулись слезы», — добавил он.

По мнению аналитиков, такой сюжет свидетельствует о том, что власти КНДР стремятся использовать похудение главы страны, чтобы укрепить лояльность к нему в сложные времена.

«Пхеньян посылает сообщение, что Ким Чен Ын — лидер, который очень много работает ради своих граждан и до такой степени, что он мало ест и худеет. И режим хочет, чтобы мир думал, что и северокорейцы заботятся о своем лидере и плачут из-за его худощавости», — говорят они.

В начале июня Ким Чен Ын появился на публике впервые за месяц. На кадрах было видно, что лидер КНДР сильно похудел, что спровоцировало слухи о его болезни.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
North Korea says Kim Jong Un's 'emaciated' condition is 'breaking our people's hearts' in extremely rare state TV broadcast discussing his health
Ким Чен Ын объявил об угрозе голода в КНДР
Похудение Ким Чен Ына объяснили состоянием его здоровья
Ким Чен Ын появился на публике впервые за месяц