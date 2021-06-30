СМИ сообщили о резком похудении Ким Чен Ына

Государственные СМИ Северной Кореи официально упомянули о похудении лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщает РИА Новости.

На Гостелевидении КНДР вышел необычный для северокорейских СМИ сюжет, в котором житель Пхеньяна рассказал, как он и другие жители столицы «убиты горем» из-за того, что лидер страны резко похудел, а его «изможденный» вид якобы довел их до слез.

Источники южнокорейской газеты «Чосон Ильбо» отмечают, что при росте 170 сантиметров его вес составлял 140 килограммов, что превышает норму для людей в возрасте 30-40 лет и может указывать на наличие каких-либо заболеваний. Издание отмечает, что окружение Ким Чен Ына в последнее время советовало ему отдохнуть и снизить вес. После уговоров он согласился и провел месяц вне Пхеньяна. Отмечается, что он сбросил более десяти килограммов, и удивил такими изменениями руководителей партии.

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Как пишет агентство, на снимках с официальных мероприятий, датированных, предположительно, 15-19 июня, Ким Чен Ын выглядит заметно худее, чем на фотографиях, сделанных в мае.

По мнению директора Центра исследований Северной Кореи Института Сечжон Чон Сон Чжан, государственные СМИ КНДР сообщили о похудении лидера, чтобы избежать спекуляций о его проблемах со здоровьем и, возможно, показать в целях пропаганды, что «он переутомляется, пытаясь улучшить жизнь людей».

В начале июня резкое похудение Ким Чен Ына спровоцировало слухи о его болезни. Журналисты проанализировали последние снимки главы КНДР. На кадрах видно, что за свое месячное отсутствие Ким Чен Ын существенно потерял в весе. Некоторые эксперты предположили, что за внезапной потерей веса может стоять переход северокорейского лидера на более здоровый образ жизни. Однако резкое похудение может быть вызвано и проблемами со здоровьем, слухи о которых распространяются с прошлого года.

6 июня Ким Чен Ын появился на публике впервые за месяц. На «исчезновение» лидера КНДР обратил внимание представитель южнокорейского министерства объединения Ли Чжон Чжу. По его словам, этот период отсутствия публичной деятельности лидера Северной Кореи стал самым длительным в этом году.

Долгое отсутствие лидера КНДР на публике вызывает опасения уже не в первый раз. Весной 2020 года очередное исчезновение стало поводом для слухов о состоянии его здоровья. Тогда Ким Чен Ын пропал из поля зрения СМИ 11 апреля, новые его фото были опубликованы лишь спустя 20 дней. За это время политик пропустил несколько важных событий, в том числе день рождения «лидера нации» Ким Ир Сена, главный праздник в стране. В некоторых СМИ появлялась информация, что Ким Чен Ын тяжело болен или даже мертв.