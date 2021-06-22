Сестра Ким Чен Ына посоветовала США быть осторожными в трактовке сигналов КНДР

Заведующая отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи и младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон посоветовала США быть более осторожными в трактовке сигналов из Пхеньяна, чтобы избежать разочарований. Ее заявление опубликовало Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

«Похоже, что Соединенные Штаты трактуют ситуацию таким образом, чтобы успокоить самих себя. Если вы ошибетесь в своих ожиданиях, вы будете разочарованы еще больше», — подчеркнула Ким Е Чжон.

20 июня помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC заявил, что Вашингтон счел интересным заявление Ким Чен Ына о готовности КНДР и к диалогу, и к противостоянию с Соединенными Штатами. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил готовность к двусторонним консультациям, целью которых является полное ядерное разоружение Корейского полуострова. Советник американского лидера добавил, что Белый дом ожидает «ясного сигнала» от Пхеньяна в готовности к диалогу, однако намеревается подождать, чтобы выяснить, последуют ли дальнейшие сообщения «для потенциального продвижения вперед».

Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР должна быть готова как к ведению диалога с правительством США, так и к возможному противостоянию. Он также призвал к усилению «стабильного контроля» ситуации на Корейском полуострове.