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Ким Чен Ын заявил о необходимости подготовки страны к противостоянию с США

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Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
Фото: KCNA / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын считает, что страна должна быть готова как к ведению диалога с правительством США, так и к возможному противостоянию. Об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

Он также призвал к усилению «стабильного контроля» ситуации на Корейском полуострове.

Накануне Северная Корея впервые с 2005 года пожертвовала деньги другой стране. КДДР выделила 300 тысяч долларов на инициативу Организации объединенных наций (ООН) по оказанию гуманитарной помощи Мьянме, которая пострадала после военного переворота.

Ранее Ким Чен Ын назвал ситуацию в Северной Корее «самой трудной в истории». Однако страна вступила в новую эпоху, выйдя за рамки периода «защиты и самосохранения», поэтому она нуждается в радикальном прогрессе, переменах и темпах роста.

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