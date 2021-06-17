Северная Корея впервые с 2005 года пожертвовала деньги другой стране

Северная Корея выделила 300 тысяч долларов на инициативу Организации объединенных наций (ООН) по оказанию гуманитарной помощи Мьянме, которая пострадала после военного переворота. Об этом сообщает The Korea Times.

Отмечается, что для Пхеньяна это первое пожертвование денег другой стране с 2005 года. Пхеньян и Нейпьидо находятся в хороших отношениях. Например, в январе лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту Мьянмы послание по случаю 73-й годовщины независимости страны Юго-Восточной Азии, передает The Korea Times. Политик выразил надежду на дальнейшее развитие традиционно дружественного взаимодействия двух стран.

Помимо КНДР, Мьянму поддержала Южная Корея, а также несколько западных стран. Самое большое пожертвование сделали США — они направили стране более 23 миллионов долларов.

Северная Корея редко делает финансовые пожертвования, так как является одной из беднейших стран мира. Так, 16 июня Ким Чен Ын объявил о возможной угрозе голода в стране. Глава Северной Кореи заявил, что прошлогодний тайфун помешал выполнить план по выращиванию зерна. Поэтому в стране складывается напряженная ситуация с обеспечением населения продовольствием.

1 февраля в Мьянме произошел государственный переворот. Военные не согласились с итогами осенних выборов, на которых правящая партия «Национальная лига за демократию» (НЛД) одержала решительную победу. Военные объявили о роспуске правительства и задержали президента Мьянмы Вин Мьина и лидера партии Аун Сан Су Чжи, занимавшую пост государственного советника и главы МИД. Через некоторое время в стране начались протесты в поддержку свергнутого правительства. Во время разгона протестующих полиция неоднократно открывала стрельбу боевыми патронами.