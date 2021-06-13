Северную Корею призвали к денуклеаризации и диалогу с США

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) призвали Северную Корею осуществить полную денуклеаризацию, а также возобновить диалог с Вашингтоном, который также затрагивал этот вопрос. Об этом говорится в коммюнике, принятом по итогу трехдневного саммита в британском графстве Корнуолл, предает ТАСС.

«Мы призываем к полной денуклеаризации Корейского полуострова и к поддающемуся проверке, необратимому отказу Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) от незаконного оружия массового уничтожения и баллистических ракет, в соответствии со всеми соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН», — говорится в документе.

С 2018 года США и КНДР ведут переговоры о денуклеаризации Северной Кореи. Бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что готов снять санкции с республики в случае соглашения по этому вопросу. Однако последние переговоры в октябре 2019 года провалились, о чем объявили в Пхеньяне, но опровергли в Штатах. В декабре в КНДР сообщили, что не нуждаются в дальнейшем диалоге с США по вопросу денуклеаризации.